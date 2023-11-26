İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Ofer Hapishanesi'ndeki 39 Filistinlinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait otobüsle işgal altındaki Batı Şeria'nın Bireh kentine ve Kudüs'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail'in 33'ü çocuk, 6'sı kadın 39 Filistinliyi serbest bıraktığı ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, çatışmalara verilen insani ara kapsamında 13 İsrailli esir ile 4 yabancı uyruklunun Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim edildiği açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da 13 İsrailli ile 4 Tayland vatandaşının İsrail'e ulaştıkları bildirilmişti.

Hamas ile İsrail arasında çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşının birinci günü olan 24 Kasım'da da 13 İsrailli esire karşılık 39 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya giren uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.