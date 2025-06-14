İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentlerine şiddetli saldırılar düzenlediği bildirildi.
İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarının başlamasının ardından Tahran'ın yaptığı misilleme saldırılarında 3 İsraillinin öldüğü, 172 İsraillinin yaralandığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın misilleme saldırılarının başlamasından bu yana yaralananların sayısını paylaştı.
İran'ın düzenlediği ilk saldırıda yaralanan bir kişinin öldüğü, sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda ise 2 İsraillinin öldüğü kaydedildi.
İran'ın misillemesinin başlamasından beri hastanelere 172 yaralanın geldiği aktarılan haberde yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 askerin ise hafif yaralandığı duyuruldu.