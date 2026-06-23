ABD Sahil Güvenliğine ait bir helikopter, Alaska eyaletinin Sitka şehrinde eğitim uçuşu sırasında düşerken, helikopterdeki 4 kişi kazadan kurtuldu.
ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) haberine göre, MH-60 Jayhawk modeli bir Sahil Güvenlik helikopteri, Sitka Sahil Güvenlik Hava Üssü'ndeki eğitim uçuşu sırasında düştü.
Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kurtulduğu ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.
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Açıklamada, kazayla ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmezken, resmi soruşturma yürütüleceği aktarıldı.