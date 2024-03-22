İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye, “devlet arazisi” ilan ederek el koyduğu bildirildi.

İsrail, 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da Filistinlilere ait arazilere el koymaya devam ediyor.

Bölgeyi yasa dışı Yahudi yerleşimler inşa ederek Filistinliler için yaşanmaz hale getiren İsrail, Batı Şeria’daki bu yerleşim birimlerinin sayısını artırma ve genişletme çalışmalarında hız kesmiyor.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, İsrail hükümetinin Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye “devlet arazisi” olduğunu iddia ederek el koyduğu belirtildi.

El konulan arazinin yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanabileceği ifade edildi.

Ürdün Vadisi'ndeki söz konusu arazinin “devlet arazisi ilan edilmesinin” İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in nezaretinde olduğu aktarıldı.

Smotrich, söz konusu adımı “önemli ve stratejik” şeklinde niteleyerek, yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin kurulmasını teşvik ettiklerini kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.