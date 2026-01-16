İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan basınında, İsrail ordusunun saldırı tehditlerinin ardından ülkenin doğusundaki Bekaa'nın güneyinde bulunan Sahmar ve Meşgara beldelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, saldırı tehdidinde bulunulan Sahmar'daki iki binaya birkaç saldırı düzenlediği aktarıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun daha sonra saldırı tehdidinde bulunduğu Meşgara'daki iki binayı daha hedef aldığını bildirdi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırılarda Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen silah depolama tesisleri ve diğer altyapının hedef alındığı aktarıldı.

Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal ettiği öne sürülen açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılar öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarda saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Sözcü, Sahmar ve Meşgara'da Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen askeri altyapıyı hedef alacaklarını öne sürmüştü.

- Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.