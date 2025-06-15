İsrail ordusu Pazar günü İran'ı "askeri silah üretim fabrikalarını" derhal boşaltması konusunda uyararak yeni saldırıların sinyalini verdi.

İsrail'in askeri sözcüsü Albay Avichay Adraee, uyarıyı sosyal medya platformu X'te İngilizce ve Farsça olarak yayınladı.

Adraee geçmişte Gazze Şeridi, Lübnan ve Yemen'deki başka saldırıların da sinyalini vermişti.

Adraee'nin uyarısı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İsrail'in saldırılarını durdurması halinde Tahran'ın da İsrail'e yönelik misillemeleri durduracağını açıklamasının hemen ardından geldi.

İsrail, Cuma gününün ilk saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’ı hedef aldı. Kentin birçok noktasında patlama sesleri yankılandı. İsrail, saldırıda nükleer ve askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun adının “Yükselen Aslan Operasyonu” olduğunu duyurmuştu. Saldırıya yaklaşık 200 İsrail uçağı katılmış ve 100 kadar hedef vurulmuştu.

Saldırılarda üst düzey komutanlar ve nükleer programla ilişkili bilim insanları ölmüştü.

Bu saldırı, İran’ın nükleer programındaki hızlı ilerlemesi nedeniyle gerilimin zirveye çıktığı bir dönemde geliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Yönetim Kurulu, Perşembe günü 20 yıl aradan sonra ilk kez İran’ı denetçilerle iş birliği yapmadığı gerekçesiyle resmen kınamıştı.

Saldırının ilk saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında rolü olmadığını belirterek, Tahran'ı ABD çıkarlarını ve personelini hedef almaması konusunda uyarmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a anlaşma yapmasını yoksa sıradaki saldırıların 'daha acımasız' olacağını söylemişti.

Cuma günü geç saatler de İran da İsrail'e misilleme saldırıları başlatmıştı. "Gerçek Söz" adı verilen operasyonlarda İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Demir Kubbe diye bilinen hava savunma sistemini geçebilen bazı füzeler Tel Aviv ve Kudüs'ü vurmuş, İsrail de buna karşılık, saldırılarını sertleştireceğine yemin etmişti.