İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri’yi suikastla öldürmesini kınamak için Lübnan'daki Filistinli Mülteci Kamplarında protesto düzenlendi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlara ve Aruri'ye düzenlediği suikasta tepki olarak kuzeydeki El-Bedavi Mülteci Kampı'nda büyük bir protesto düzenlendi.

Protestoya Filistin bayrakları ve Filistinli grupların flamalarıyla katılan göstericiler, İsrail ordusunun suçlarını kınayan ve "düşmanla" mücadelede direnişe destek çağrısında bulunan sloganlar attı ve ulusal marşlar söyledi.

Güneydeki Sur kentinde bulunan Filistinli Mülteci Kamplarında düzenlenen protestolarda da göstericiler Filistin bayraklarının yanı sıra Aruri ile suikastta öldürülen diğer kişilerin fotoğraflarını taşıdı.

Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.