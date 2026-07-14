İtalya'da bugünden itibaren etkisini gösteren yeni sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kentlerde "kırmızı alarm" verilirken, bir yandan da farklı bölgelerdeki orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı, yaz başından bu yana etkili olması beklenen üçüncü sıcak hava dalgası dolayısıyla yeni bir uyarı bülteni yayımlayarak, bugün için Brescia, Floransa, Perugia ve Torino olmak üzere 4 kentte kırmızı alarm ilan etti.

Bakanlık, 15 Temmuz Çarşamba günü için de Roma, Frosinone, Bologna'yı diğer 4 kente ekleyerek toplamda 7 şehir için "kırmızı alarm" verdi.

Bakanlık özellikle yüksek sıcaklıkların yaşlı ve hassas vatandaşlar için risk teşkil ettiği uyarısını yaptı.

Diğer yandan, ülkede yüksek sıcaklar ve sert rüzgarlar sebebiyle farklı noktalarda başlayan irili ufaklı orman yangınları devam ediyor.

Basında çıkan haberlere göre, güneydeki Sicilya Adası'nda batıdaki Palermo ile doğudaki Katanya ve Siracusa kentleri yakınlarında dün başlayan çok sayıda yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Katanya ve Siracusa kentlerinin dış kesimlerinde yangınlara yakın noktalarda kalan bazı evler tedbir maksadıyla tahliye edildi.

Yangınları söndürmek üzere çok sayıda itfaiye eri ve orman işçisinin karadan arazözlerle alevlere müdahale ederken, havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterler söndürme çalışmalarına katıldı.

Ayrıca Napoli kenti ile Pozzuoli ilçesi arasında kalan Solfatara olarak anılan eski bir kraterin civarındaki ormanlık ve makilik alanda öğle saatlerinde bir yangın çıktı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, bölgeye yakın otomobil bayilerini ve bazı evleri tehdit etmeye başladı.

İtfaiye ekiplerinin karadan söndürme çalışmalarına en az bir helikopter ve bir yangın söndürme uçağı da havadan destek verdi.

Napoli yakınlarındaki yangın nedeniyle kent semalarının yoğun gri ve siyah dumanla kaplandığı görüldü.

Bu arada, Sardinya Adası'nın kuzeyindeki makilik alanda çıkan orman yangını sebebiyle "Narcau Nieddu" ve "Lu Litarroni" plajlarına giden yol ve bunların yakınındaki iki otopark tahliye edildi.

Alevlerin büyüyerek bölgede turistik kiralamalarda kullanılan bazı villaları da tehdit ettiği yangına 2 uçak ve 1 helikopterle müdahale edildi.

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Puglia Bölgesi Şubesi uydu verilerine dayanarak, güneydeki Puglia Bölgesi'nde 1 Haziran ile 13 Temmuz arasındaki orman yangınlarında 972 hektarlık alanın kül olduğunu bildirdi.

Piyemonte Bölgesel Yönetimi de, İtalyan İtfaiyesi'nin raporuna göre bölgede 5-12 Temmuz tarihlerinde Alp Dağlarının farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında 700 bin ağaç kaybedildiğini aktardı.