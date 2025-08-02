İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde evlerini hedef aldığı 5 kişilik ailenin tamamı yaşamını yitirdi.

Beldede İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail İHA'sının Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Asda Hapishanesi" yakınında bir çadırı hedef alması sonucu da bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Güneydeki Refah kentinde, İsrail ordusunun, ABD-İsrail güdümlü sözde insani yardım merkezi yakınında yiyecek bulma ümidiyle bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Gazze kentinin Ayidiyye Caddesi yakınında İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyinde ise evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti.