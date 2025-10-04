İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayan 137 aktivist, THY uçağıyla İstanbul Havalimanı’na ulaştı; aralarında 36 Türk aktivist de bulunuyor.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 36’sı Türk 137 Sumud aktivisti İsrail’den İstanbul’a getirildi.

AA’nın aktardığına göre İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı saat 15.50'de havalimanına ulaştı.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı