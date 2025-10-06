İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilisi 23 kişi hakkında, “hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı” iddiasıyla gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 kişinin, “hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı” ifade edildi.

Açıklamada, kişiler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.