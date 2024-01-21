Liberya bayraklı ''Peria'' isimli yakıt tankerinde İstanbul Boğazı'nda geçişi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

NTV’nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, rüzgarın hızının saatte 60 kilometreyi bulduğu sırada sürüklenme riski belirdi.

Tedbir amacıyla Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipleri tankeri güvenli alanda demirletmek için çalışma başlattı.

Çalışmaların süresine göre Boğaz trafiğinin açılmasına izin verilecek.

Tankerin yolculuğuna devam edip edemeyeceği ile ilgili de inceleme yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Rusya'dan İzmir'e seyir halindeki PERIA isimli tankerin İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edildiği aktarıldı.