stanbul Üniversitesi KKTC uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanlara yönelik başvuruların pazartesi başlayacağını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, 2026-2027 akademik yılı uluslararası öğrenci kontenjanları kapsamında başvurulacak kontenjanlar için başvurular 20 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Başvuru sistemi Türkiye saatiyle saat 23.59’da kapanacak

Belirlenen kontenjanlara ilişkin detaylı bilgiye https://isad.istanbul.edu.tr/Default.aspx adresinden ulaşılabilecek. Öğrenciler başvurularını https://isad.istanbul.edu.tr/ adresinden yapabilecek.