Türk dünyasında faaliyet gösteren medya kuruluşları arasında ortak haber ağı oluşturulması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Türk Dünyası Haber Portalı için ilk istişare toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) ile Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) öncülüğünde, Birlik Haber Ajansı'nın (BHA) katkılarıyla düzenlenen toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan, Irak (Kerkük) İngiltere ve Almanya'dan medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıya TDGF Genel Başkanı Menderes Demir ile TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa başkanlık ederken, Türk dünyasının farklı bölgelerinde görev yapan gazeteciler ve medya yöneticileri de görüşlerini paylaştı.

Toplantıda, Türk dünyasındaki medya kuruluşlarını ortak bir platformda buluşturacak haber portalının kuruluş süreci kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, ülkeler arasında düzenli haber akışının sağlanması, ortak yayın ve içerik üretiminin geliştirilmesi, medya kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türk dünyasının uluslararası kamuoyunda daha etkin şekilde temsil edilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kalıcı İletişim Ağı Kurulacak

Hayata geçirilmesi planlanan haber portalının, Türk dünyasında yaşanan gelişmelerin hızlı, doğru ve güvenilir biçimde kamuoyuna ulaştırılmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Portalın aynı zamanda gazeteciler ve medya kuruluşları arasında sürdürülebilir ve güçlü bir iletişim ağı oluşturması amaçlanıyor.

Toplantının sonunda, projenin teknik altyapısı, yayın politikası ve ülkeler arasında haber paylaşım sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Türk Dünyasının Ortak Sesi Olacak

Kurulacak haber portalı sayesinde Türkiye'den Azerbaycan'a, Kazakistan'dan Kırgızistan'a, Özbekistan'dan Türkmenistan'a, Balkanlar'dan Kafkasya ve Orta Asya'ya uzanan geniş Türk coğrafyasındaki siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve sportif gelişmeler tek çatı altında toplanarak kamuoyuna sunulacak.

Portalın, ülkeler arasındaki haber ve bilgi paylaşımını artırmasının yanı sıra, Türk dünyasının ortak değerleri ve ortak meselelerinin uluslararası kamuoyuna daha güçlü ve etkili bir şekilde duyurulmasına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.