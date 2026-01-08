Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı fırtına Marmara ve Ege bölgelerinde etkisini gösteriyor.

Lodos nedeniyle İstanbul'da İDO ve şehir hatlarının bazı seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Lodosun hızının yer yer 100 kilometreyi aştığı bildirildi.

İstanbul'un birçok ilçesinde çatıların uçtuğu ve ağaçların devrildiği bildirildi.

İzmir'de de toplu ulaşım fırtınadan etkilendi. İZDENİZ'e ait yolcu gemisi ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İzmir Valiliği, kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.