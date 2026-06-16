İstanbul'da sokak röportajı sırasındaki ifadelerinde Cumhurbaşkanı'na “hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi tedbiri uygulandı.
AA’nın aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı'na “hakaret içerikli ifadeler kullandığı” belirlenen Ş.B'yi (52) gözaltına aldı.
Kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
Ş.B. hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.