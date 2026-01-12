İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelinde yarın olumsuz hava şartlarının beklendiği belirtildi.

- Bazı illerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Açıklamada, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, "Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu'; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

- Kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte sıcaklıkların düşmesi ve yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, kentte akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların 4 ile 9 derece arasında seyredeceği aktarılan açıklamada, "Rüzgar, kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek ve hamle hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkacaktır. Anadolu Yakası'nda sıcaklıklar gün içinde 11 dereceden 6 dereceye kadar düşecektir. Rüzgar sabah saatlerinde batı-güneybatıdan eserken, öğleden itibaren kuzey-kuzeydoğu yönüne dönecek ve hızı saatte 48 kilometreye kadar ulaşacaktır. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

(AA/FG)