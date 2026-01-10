Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart Mutabakatı'na uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Fidan, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le ev sahipliği yaptığı "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"nın ardından Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’in katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hakan Fidan, geçen ay Endonezya'nın Sumatra bölgesinde meydana gelen toprak kaymaları ve sel felaketleri nedeniyle iki bakana da taziyelerini dile getirerek "Bu zor süreçte Endonezya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu da özellikle vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 Şubat ayında Endonezya'nın başkenti Cakarta'yı ziyaret ettiğini ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) ilk toplantısını düzenlediğini hatırlatan Fidan, "Bilahare Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın (Prabowo) Subianto nisan ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Liderlerimiz, iki ülke arasındaki ilişkileri en ileri düzeye taşıma konusunda bizleri talimatlandırmışlardır. Bu güçlü iradeden hareketle bugünkü toplantımızda stratejik işbirliğimizin tüm boyutlarını ele alma imkânımız oldu." diye konuştu.

Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılmasında kararlı olunduğunu vurgulayarak "Bu çerçevede müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çok taraflı platformlardaki işbirliğini de devam ettireceklerini vurgulayan Bakan Fidan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak Asya Pasifik'e yönelik bütüncül misyonumuzun çerçevesini Yeniden Asya girişimizle çiziyoruz. Bu doğrultuda Asya'daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla işbirliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz. Görüşmelerimizle ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ile ilişkilerimizi diyalog ortaklığı seviyesine yükseltmek yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Endonezya'nın bu konudaki yapıcı desteğinden de memnuniyet duyuyoruz."

Fidan, görüşmelerde bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Bunların başında tabii ki Filistin konusu gelmekte, Gazze meselesi gelmekte. Gazze konusunda Endonezya'yla beraber, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubundaki 8 üye ülkeden biriyiz. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya'yla bu konuda muazzam bir işbirliği yaptık. Bugüne kadar aldığımız bütün sonuçlarda Endonezya'nın da katkısı var. Bu örnekten hareketle şunun altını bir kez daha çizdik: İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunlarıyla ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı samimiyeti gösterirlerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar. Bunun örneğini gördük. Bunu başka yerlerde de tekrar etmemiz gerekiyor."

Hakan Fidan; Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, Suriye'de cereyan eden olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını da ifade ederek "Suriye'deki gelişmeleri de biliyorsunuz çok yakından takip etmekteyiz. Bugün Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) görüşmemiz oldu. Son aşamada nereye gelindi, ne yapılıyor, onları yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de kamu düzeninin sağlanmasının, halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart Mutabakatı'na uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, görüşmelerde özellikle Asya Pasifik'teki gelişmelerle bilgi aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Asya Pasifik'te yürütmekte olduğu politikayı daha iyi ayarlamakta ve yönlendirmede bu bilgilere, bu koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bölgede Endonezya gibi güçlü bir ortağımızın olması bizi memnun ediyor. Bildiğiniz gibi iki gün önce Malezya Başbakanı'nı (Enver İbrahim) Cumhurbaşkanımız ülkemizde ağırlamıştı. Asya Pasifik'teki bu istikrarlı yürüyüşümüz, ortaklarımızla beraber devam edecektir. Bugünkü toplantımız, Türkiye ve Endonezya'nın ikili bölgesel ve küresel meselelerde ortak vizyona sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Siyasi ve güvenlik işbirliğimizi bütüncül bir anlayışla derinleştirmeye devam edeceğiz."

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono: Türkiye, Endonezya için stratejik bir ortak

Türkiye'de bulunmanın kendisi için büyük bir onur ve mutluluk olduğunu belirten Sugiono, toplantının Türkiye ve Endonezya'nın savunma ve dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilen ilk ortak toplantı olduğunu ifade etti.

Sugiono, toplantının iki ülke arasındaki ilk "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin" ardından yapıldığını dile getirerek, o toplantının 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezyalı mevkidaşının katılımıyla ülkelerinde düzenlendiğini söyledi.

"Türkiye, Endonezya için stratejik bir ortak. Endonezya'nın bu seviyede düzenli diyaloğa sahip olduğu birkaç ortak ülkeden biri." ifadesini kullanan Sugiono, iki ülkenin hem cumhurbaşkanı seviyesinde hem de bugünkü toplantı gibi platformlara sahip olduğunu belirtti.

Sugiono, bugün yapılan toplantının son derece "stratejik öneme sahip" olduğunu, toplantıda kilit ikili öncelikler ve ekonomik işbirliği gibi unsurların ele alındığını dile getirdi.

Stratejik ürünlerle ilgili pazar erişiminin artırılması gibi konuların da değerlendirildiğini ifade eden Sugiono, toplantıda tercihli serbest ticaret anlaşmasının tamamlanmasının daha geniş kapsamlı bir işbirliği için ilk adımı oluşturacağının ele alındığını belirtti.

Sugiono, bu vesileyle çok önemli bir ekonomik potansiyeli harekete geçirmiş olacaklarını, bunun her iki ülkenin de çıkarına olacağını söyledi.

Yenilenebilir enerji sektöründe de işbirliğinin önemli olduğunu düşündüklerini belirten Sugiono, Endonezya ve Türkiye'nin yetkili kurumlarının stratejik sektörlerde ortak bir şekilde batarya ekosistemlerinin geliştirilmesi, petrokimya alanına ortak yatırım, enerji ve madencilik projeleri ve diğer stratejik projelerde işbirliği konusunda ortak fon oluşturulması için mutabık kalındığını bildirdi.

Sugiono, savunma alanında işbirliğinin önemine işaret ederek, "Biz burada savunma çabalarımızda stratejik anlamda bağımsızlığımızı kazanabilmek için bu ortaklığa ihtiyaç duyuyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili olarak giderek yoğun ve dinamik devam eden gelişmeler var. " ifadesini kullandı.

Ankara ile Jakarta'nın, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), D8, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi uluslararası kurumlarda düzenli biçimde görüşlerini paylaştıklarını söyleyen Sugiono, daha adil bir küresel ekonomik sistem kurulması ve İslam dünyası içinde işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi konuları üzerinde durulduğunu ifade etti.

-D8 zirvesi için Türk yetkilileri ülkesine çağırdı

Sugiono, ülkesinin Filistin halkının haklarının korunması ve Gazze'deki sorunun çözümü için İİT, Arap Birliği Temas Grubu gibi platformlarda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Endonezya'nın D8'in dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Sugiono, şunları ifade etti:

"Endonezya, D8'i daha somut bir ekonomik işbirliğinin oluşturabileceği bir platform olarak kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet üyelerini bu yıl gerçekleşecek olan zirvede Jakarta'da görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum ve Sayın Bakan Fidan'ı da orada görmeyi büyük bir istekle bekliyorum. "

Türk yetkililerle küresel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Sugiono, "Türkiye'nin ASEAN için bir diyalog ortağı olma hedefini Endonezya tam anlamıyla destekliyor ve aynı şekilde Endonezya'nın da somut bir ASEAN-Türkiye işbirliğini görmek konusunda özellikle ekonomi alanında çok büyük bir hevesi ve isteği var." dedi.

Sugiono, toplantının çok verimli geçtiğini vurgulayarak, Endonezya-Türkiye ilişkilerinin daha derinleşeceği ve daha pozitif etkiler getireceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.