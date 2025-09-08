İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de, bugün saat 20.00’den 10 Eylül 23.59’a kadar, her türlü gösteri, yürüyüş ve eylemi yasakladı. Kararın, CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki görevden uzaklaştırma sonrası olası protestoları önlemek amacıyla alındığı belirtilirken, yasakların polis ekiplerince uygulanacağı açıklandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada yer alan ilçelerde, her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması gibi organizasyonlar bugün saat 20.00'den 10 Eylül Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yasaklandığı belirtildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül paylaşımında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu'nu görevden uzaklaştırdığını hatırlatırken, "Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır. Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. İstanbul’umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.