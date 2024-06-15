EURO 2024 A Grubu maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geldi.

İsviçre 12. dakikada Kwadwo Duah, 45. dakikada Michel Aebischer ve 90+3. dakikada Breel Embolo'nun golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı.

Macaristan'ın tek golünü 66. dakikada Barnabas Varga kaydetti.

İsviçre bu galibiyetle A Grubu'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

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İsviçre gruptaki ikinci maçında 19 Haziran Çarşamba günü İskoçya ile karşılaşacak. Macaristan ise aynı gün Almanya ile kozlarını paylaşacak.

Editör: Burhan CANBAZ