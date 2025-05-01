İtfaiye Müdürlüğü, çevreye karşı duyarlı olarak, tedbir almanın yangını ve felaketi önlediğini vurgulayarak, alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Açıklamada, 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında gerekli izin ve tedbirler alınmadan ateş yakmanın yasak olduğu vurgulandı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının artmaya başlamasından dolayı, olası bir yangına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, yangın belirtisi veya duman görüldüğünde, derhal 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 177 Orman Yangını veya 101 Sivil Savunma Acil telefon hatlarından biri aranarak, yetkililere haber verilmesi çağrısı yapıldı.

1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında gerekli izin ve tedbirler alınmadan, temizlik maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğu vurgulanan açıklamada, tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları görüldüğünde, 188 Elektrik Arıza ihbar hattının aranması istendi.

Ateş yakmadan önce izin başvurusu yapılacak makamın, bağlı olunan ilçenin köy veya mahalle muhtarı olduğu ifade edilen açıklamada, muhtarın vereceği izin formu üzerinde alınması gereken tedbirlerin belirtildiği kaydedildi.

-“İçtiğiniz sigaranın izmaritini çevreye atmayınız”

Şişe ve cam parçalarının, güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığı ve yangınlara sebep olabileceği belirtilen açıklamada, “Aracınız ile yolda seyir halindeyken veya açık alanlarda, araziler ve özellikle ormanlık alanlarda bulunduğunuzda içtiğiniz sigaranın izmaritini çevreye atmayınız” uyarısı yapıldı.

Hasat dönemlerinde, kullanılan tarımsal araçların kontrolü yapılarak, özellikle elektrik kaçağı ve egzozların sağlam ve çalışır durumda olduğundan emin olunması gerektiği kaydedilen açıklamada, araç egzozundan atılan kıvılcımın bir serveti yok edebileceği ifade edildi.

-“Temizlik maksadıyla asla ateş yakmayınız”

Temizlik maksadıyla asla ateş yakılmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, “Ev ve iş yerlerinizin çevresindeki otları sökerek veya sürdürerek temizleyiniz. Çıkan kuru otların kaldırılması veya elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi için ilgili belediyeye bilgi veriniz” denildi.

Çıkabilecek yangınlara karşı ilk müdahalede bulunmak amacıyla ev ve işyerinde, bakım ve kontrolü düzenli olarak yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurulmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, “Kullandığınız tarımsal araçlar için 1’er adet 6 kg’lık kuru kimyevi, özel veya iş araçları için ise 1’er adet 2 kg’lık kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız yararlı olacaktır.” denildi.

-“Ormanlık alanlarda bulunan ateşli piknik yapılabilecek yerlerin dışında, ateş yakıp piknik yapmayınız”

Ormanlara veya akaryakıt istasyonlarına yakın arazilerdeki ekili alanların etrafına en az 6 metre genişliğinde şerit açılmasının, olası bir yangının bu gibi yerlere sirayet etmesini önleyeceği belirtilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

“Ormanlık alanlarda bulunan ateşli piknik yapılabilecek yerlerin dışında, ateş yakıp piknik yapmayınız. Piknik alanlarında veya evlerinizde, mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz.”

Açıklamada, yangınların önlenmesine katkıda bulunulması amacıyla alınması gereken şu önlemlere de dikkat çekildi:

“Katı atık depolama tesislerinin etrafının temizlenmesi, hurdalık olarak kullanılan alanların ve çevresinin temizlenmesi, sanayi bölgelerinde oluşturulan çöplük alanlarının çevresinin temizlenmesi, bölgelerdeki çöp dökme alanlarının çevresinin temizlenmesi, elektrik santralleri ile trafoların çevresinin ve içerisinin temizlenmesi, yüksek gerilim hatları altında yangın koruma şeridi oluşturulması, likit petrol gaz depolama alanlarının çevresinin temizlenmesi, yol kenarları ve refüj içlerinin temizliğinin zamanında yapılması, yerleşim alanlarına yakın yerlerdeki arazilerin sahipleri tarafından temizlenmesi.”

Bu uyarıları dikkate almanın olası bir yangını, yangının büyümesini ve sirayeti önleyeceği, meydana gelecek can ve mal kayıplarının da önüne geçeceği vurgulanan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılarak veya yardımcı olarak katkı sağlamanın, bir vatandaşlık görevi ve yasal yükümlülük olduğu hatırlatıldı.