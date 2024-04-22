İtfaiye, son bir haftada 3 yangın, 25 de özel olaya müdahale etti.

PGM İtfaiye Müdürlüğünün raporuna göre, 15-21 Nisan tarihleri arasında İtfaiye Müdürlüğü'nün müdahale ettiği yangınlarda toplam 400 bin TL hasar oluştu. Yangınların muhtemel sebepleri, kişi veya kişiler tarafından temizlik ve ısınmak amaçlı yakılan ateşler olarak gösterildi.

Özel servis olayları ise şöyle:

“Motosiklet ve aracın motor bölümünde sıkışan kediler ile derin su kuyusuna düşen keçinin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, su havuzuna düşerek mahsur kalan köpek ile kafası plastik bidon içerisine sıkıştıran köpeğin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”