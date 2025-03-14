Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı haftalık gıda analizlerinde yerli ürünler temiz çıkarken, ithal çeri domates ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

10-14 Mart 2025 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelere yapılan analizlerde 22 ithal ürünün 19’u, 8 yerli ürünün 8’i temiz çıktı.

Menteş Kar. Tic. Ltd.’in ithal ettiği elmada, Svs Tic. Ltd. Şti.’in ithal ettiği Çeri Domates ve Non Foods’un ithal ettiği Armut S.M’de limit üstü bitki koruma ürünü saptandı. Ürünler, firmanın isteği üzerine imha edildi.