Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önemli isimlerinden, Birinci Holding’in kurucusu, Kıbrıs Türk ekonomi ve ticaret hayatının duayenlerinden Tekin Birinci, bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kurduğu şirketler, gerçekleştirdiği ithalat, ihracat ve üretim yatırımlarıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan, iş dünyasının saygın isimlerinden Tekin Birinci için düzenlenen cenaze törenine siyaset, iş dünyası, spor, diplomasi ve sivil toplumdan çok sayıda isim katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Merhmet Ali Talat, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeriana muhalefet milletvekilleri, bakanlar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, , TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, iş insanları Emrullah Turanlı ve Erkan Yıldırım ile Türkiye'nin tanınmış yapımcılarından Koral Sarıtaş'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı, bürokrat, spor camiası temsilcisi, sivil toplum örgütü yöneticisi ile Güney Kıbrıs'tan da sevenleri katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Tekin Birinci'ninen büyük torunu Deniz Birinci, dedesi için aile adına konuşma yaptı.

Mahşeri bir kalabalığın olduğu cenaze töreninde Tekin Birinci, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlanırken, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ve ülke ekonomisine yaptığı katkılar bir kez daha saygı ve minnetle anıldı.

Tekin Birinci'in sevenleri, cenaze töreni öncesinde KIBRIS GENÇ TV mikrofonuna konuştu.