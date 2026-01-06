irleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Başkanı İzzet İzcan, Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir oto galerinin kurşunlanması olayının “ülkenin çetelerin çatışma alanına döndüğünü ve artık hiç kimsenin güvende olmadığını gösterdiğini” ileri sürdü.

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşananların sorumlusu ülkeyi yönettiğini iddia eden yöneticilerdir” diyerek, hükümete istifa çağrısı yaptı.

Hükümetin, kararnamelerle temel hak ve özgürlükleri kısıtlamaya çalıştığını savunan İzcan, “Kıbrıs Türk toplumu çok daha iyisini hak etmektedir” dedi.