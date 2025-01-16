Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, dün akşam Gençlik Dairesi ve İzcilik Federasyonu izcilerinin meşaleli etkinliğiyle de anıldı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce ve izci gençler, Dr. Fazıl Küçük’ün 41'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla dün akşam kabri başında meşaleli bir anma töreni düzenledi.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, meşalelerle Dr. Fazıl Küçük’ün kabrine yürüyen heyet, saygı duruşunun ardından mozoleye çelenk bıraktı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş gibi, Dr. Fazıl Küçük’ün de Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde önemli bir lider olduğunu vurguladı.

Büyük mücadeleler vererek bugünkü kazanımları topluma miras bıraktıklarının altını çizen Ozanoğlu, bu mirası daha ileriye taşımak için toplumun her kesiminin çalışması gerektiğini ifade etti.

Ozanoğlu, özellikle gençlerin bu konuda en büyük sorumluluğa sahip olduğunu belirterek, miras bırakılan cumhuriyeti daha da ileriye götürmenin onların görevi olduğunu kaydetti.