Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan

“Gül Konuralp ile Senin Hikayen” programının bu haftaki konuğu, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra oldu.

Hayat hikâyesinden siyasete uzanan bir sohbet içinde; aile bağları, günlük rutinler ve keyifli hatıralar üzerine samimi paylaşımlar yapıldı.

Programın en dikkat çeken sözlerinden biri Altuğra’dan geldi:

“Siyasette hazımsız olursanız, bu alanda uzun süre var olamazsınız.”

Henüz 13 yaşındayken annesini kaybeden, 11 yaşındaki kardeşiyle birlikte geniş bir aile dayanışması içinde büyüyen İzlem Gürçağ Altuğra, hayata erken yaşta güçlenerek tutunduğunu samimi bir dille anlattı.

Evliliğini de geleneksel bir ifadeyle “görücü usulü” olarak tanımlayan Altuğra, öğrencilik yıllarına dair tebessüm ettiren bir anıyı da paylaştı.

Ankara’da arkadaşlarıyla Şambali tatlısı yapmak istediklerinde, damla sakızını bilmeden market market “mezdeki” aradıklarını ve sonunda mezdekinin damla sakızı olduğunu öğrendiklerini anlatarak stüdyoda gülümseten anlar yaşattı.

Siyasetin ciddiyetiyle hayatın sıcaklığını aynı masada buluşturan bu bölüm, izleyicilere siyaset sohbeti yerine; insani, gerçek ve samimi bir hikâye sundu.

📺 Senin Hikayen, her Perşembe 20.20 Genç TV ekranlarında.

Proramın tekrarı facebook üzerinden KIbrıs GençTv sayfasından yada yourube üzerinden izlenebilir. Kaçırmayın.