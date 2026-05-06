İzlem Gürçağ Altuğra, bugün düzenlediği basın toplantısında Ulusal Birlik Partisi (UBP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Altuğra, kararının yalnızca siyasi bir ayrılık olmadığını, ülkede siyasetin içinde bulunduğu ciddi krize dikkat çekmek amacı taşıdığını belirtti.

UBP’nin ülkenin kuruluş sürecindeki önemine vurgu yapan Altuğra, partinin zaman içinde kurucu değerlerinden uzaklaştığını savundu. Sahte diploma iddiaları, rüşvet ve usulsüzlük tartışmaları ile liyakat sorgulanan kamu istihdamlarının toplumda güvensizlik yarattığını ifade etti.

“Bu noktada açık konuşmak gerekiyor” diyen Altuğra, ülkedeki olumsuz gidişatta en büyük sorumluluğun UBP ve hükümete ait olduğunu ileri sürdü. Yaşanan sürecin yalnızca parti içi bir mesele olmadığını dile getiren Altuğra, partinin hem tabanı hem de halk nezdinde güven kaybı yaşadığını söyledi.

Siyasete makam için girmediğini vurgulayan Altuğra, uzun süredir parti yönetiminin tabanın beklentilerine yanıt verip vermeyeceğini gözlemlediğini belirtti. Ancak gelinen noktada, mevcut yönetim anlayışı altında temiz ve ilkeli siyasetin mümkün olmadığına inandığını ifade etti. “Bu tablo karşısında sessiz kalmak vicdani sorumluluktan kaçmak olurdu” dedi.

Halkın Partisi’ne Katılacak

Milletvekilliği görevini şimdilik bağımsız olarak sürdüreceğini açıklayan Altuğra, seçim sürecinde Halkın Partisi’ne katılacağını duyurdu. Siyaseti bırakmadığını vurgulayan Altuğra, “Temiz ve hesap verebilir bir siyaset anlayışıyla yoluma devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Aktif milletvekili olduğu süre boyunca başka bir partiye katılmasının mümkün olmadığını belirten Altuğra, seçim döneminde Halkın Partisi’nde siyasi mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Altuğra, kararının kişisel kırgınlıklardan değil, ilkesel duruştan kaynaklandığını ifade etti. “Devlet ciddiyeti şaibeyi kaldırmaz. Hukuk bizim için esastır” diyen Altuğra, toplumun hizmet beklentisine de dikkat çekerek siyasette ilkeli duruşunu sürdüreceğini kaydetti.