İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik “yolsuzluk” operasyonunda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, bir siyasi partinin önceki dönem yöneticisi, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi