KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti, 2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle yoğun bir sezon geçiren Buse Savaşkan, 26 Mayıs 2024 Pazar günü 77. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak.

İzmir’in ev sahipliğinde 25-26 Mayıs tarihlerinde Atatürk Stadı’nda yer alan şampiyonada temsilcimizin hedefi hem kürsünün zirvesinde yer almak, hem de olimpiyat hedefine daha da yaklaşmak.

Buse Savaşkan’ın yer alacağı kadınlar yüksek atlama yarışması saat 15:45’te başlayacak.

Yarış öncesi son antrenmanını yaptı

Temsilcimiz son hazırlıklarını bu sabah profesyonel antrenörü Gennadi Zuiev nezaretinde tamamlayarak yarışma saatini beklemeye başladı.

Kafile Buse’yi yalnız bırakmadı

İzmir’e giden KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi de Buse’yi yalnız bırakmadı. KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Federasyon Genel Sekreteri Derya Atamer, Buse’ye sporcu psikoloğu olarak destek sağlaya Uzman Psikolog Gözde Acaray ile Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu adına Okan Karademir, son antrenmanda sporcumuzun yanında olarak destek oldular.

Sütcü de Buse için İzmir’e geldi

Balkan Şampiyonasında yarın piste çıkacak olan Buse’yi, KKTC Atletizm Federasyonu kafilesinin yanı sıra İzmir’e gelen Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü de yerinde takip edip sporcumuza destek verecek.

Dünya sıralamasında 27. basamakta

Temsilcimiz Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında Dünya sıralamasında şu anda 27. basamakta bulunuyor. 1.97’lik barajı geçmesi halinde ise direkt olarak 2024 Paris Olimpiyatlarına katılım hakkı elde edecek. Bu barajı geçemeyen atletler ise sıralamada bulunacakları konumla Paris vizesi alacak. Dünyada 1 Temmuz 2023 tarihinden bu yana 1.97’lik barajı geçen 10 atlet bulunuyor. 32 atletin yer alacağı olimpiyatlarda bu atletlerin ardından Buse, 23. sırada bulunurken, olimpiyatlara katılma şansı şu anda oldukça yüksek durumda. Sıralamanın son hali 30 Haziran 2024’te netlik kazanacak.