İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dün öğleden sonra ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hem havadan hem de karadan müdahale ettiğini belirterek, "5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı, 4 dozer, 14 iş makinesi, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleriyle 583 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.