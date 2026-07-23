İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 30 kişi adliyeye sevk edildi.

20 Temmuz'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler.

Soruşturma kapsamında, savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu belirlenmişti.

Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu toplam 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.