Avrupa Parlamentosu’nun geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'a yönelik aldığı kararların akıl dışı, gerçeklerden kopuk ve yanlı bir tutum içerdiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, bu metinlerin Türkiye ve KKTC için hiçbir hukuki, vicdani veya rasyonel temeli olmadığını vurguladı.

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AP kararlarını eleştiren Gül, bu kararların kendileri için bir kağıt parçasından ibaret olduğunu, karar hükmünde bulunmadığını ve asla tanınmayarak yok hükmünde sayıldığını ifade etti. Kıbrıs Türkünün varlığını, özgürlüğünü ve mevcudiyetini Brüksel'in değil, bizzat Kıbrıs Türkünün kendisinin belirleyeceğini belirten Gül, Kıbrıs Türkünü azınlık olarak görmeye yönelik tutumları asla kabul etmediklerinin altını çizdi.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın adaya barış ve huzur getirdiğini hatırlatan Gül, bu tarihi gerçeği çarpıtmaya çalışanların, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve soykırıma ses çıkarmayanlarla aynı zihniyeti taşıdığını belirtti. Gül, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.