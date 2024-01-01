Japonya'nın orta kesiminde önce 7,6 ardından 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Dalgaların 5 metreye ulaşabileceği belirtildi.
Japonya’nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında depremler meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 7,6 olarak duyuruldu.
Kıyıdan 7 kilometre açıktaki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Wajima kentinin kıyılarını 1 metreyi aşan tsunami dalgaları vurdu.
Dalgalarının 5 metreye ulaşabileceği belirtiliyor.
Depremin ardından aynı bölgede 6,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
-"Güvenli bölgelere sığının"
Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Kişida, halktan güvenli bölgelere sığınmalarını istedi.
Kişida, halkın güvenliğinin sağlanması için hükümete tam imkanların kullanılması talimatını verdi.