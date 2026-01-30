Japonya'nın başkenti Tokyo'da hırsızlar, sokak ortasında hedef aldıkları bir grup kişiden, içlerinde yaklaşık 420 milyon yen (2,7 milyon dolar) olan çantaları çalıp kaçtı.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun merkezi Taito bölgesinde dün akşam saatlerinde 3 şüpheli, para dolu üç çantayı sokaktaki bir arabaya yerleştiren bir grubu hedef aldı.

Aralarında iki Çinlinin de bulunduğu 5 kişilik gruba biber gazıyla saldıran şüpheliler, çantaları alıp olay yerinden uzaklaştı.

Parası çalınan grup, polise verdikleri ifadede, çantalardaki miktarın 420 milyon yen (2,7 milyon dolar) civarında olduğunu söyledi.

Bu olayın ardından Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın otoparkında para taşıyan bir kişi daha biber gazıyla saldırıya uğradı ancak çantası çalınmadı.

Soruşturmacılar, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını anlamak için inceleme başlattı