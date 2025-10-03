UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, Nice'i Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yendi. Sarı lacivertliler ilk galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci maçında Nice'i konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında 3 gol çıktı. Fenerbahçe, 3'te Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Milli futbolcu 25'te farkı 2'ye çıktı. İlk yarının sonlarına doğru Nice penaltı kazandı. Kevin Carlos 37'de attığı penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.

İkinci maçında ilk galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 3 yaptı. Nice ise iki maç sonunda puansız kaldı.

Fenerbahçe, 3. maçta Stuttgart'ı konuk edecek. Nice ise Celta Vigo'ya konuk olacak.