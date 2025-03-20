Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Sosyal Hizmetler Dairesi öncülüğünde, kadınların iş yaşamına katılımında yaşadığı sorunların ele alındığı çalışma toplantısı düzenlendi.

Çalışma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Merit Diamond Hotel’de yer alan çalışma toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nde görev alan kadın çalışanlar ile daire müdürleri de katıldı.

-Ecevit

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit toplantıda yaptığı konuşmada, en büyük sıkıntılarının sosyal yardım alan kadınların belli bir yaşa geldiğinde maaşının kesilmesi, çalışamaz durumda olması ve iş bulamaması olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altındaki dairelerle kadınların yaşadığı sorunları paylaşmak istediklerini ve kadınların güçlendirilmesi için politika üretmek amacıyla neler yapabileceklerini ele almayı hedeflediklerini kaydeden Ecevit, ilk toplantıyı da bir analiz çalışması olarak düzenlediklerini belirtti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında bakanlıkta çalışanların yüzde 65’inin kadın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınların günlük hayatta birçok sorumluluk üstlendiğine dikkat çekti.

Son dört yılda kadın girişimci sayısının üç yüzlü rakamlardan sekiz yüzlere çıktığını belirten Gardiyanoğlu, gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan kadınlar yanında yıllardır sosyal güvenlik yatırımı olmayan, ev hanımı olan, boşanan ya da kendini sistemin dışında bulan kadınlara yönelik projelerin de hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İstihdam Destek Merkezi Fonu tarafından kadın girişimcilere ve çalışanlara beş yıl boyunca sosyal güvenlik desteği verildiğini anımsatan Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanan müjde ile, kadın çalışanların sosyal sigorta primlerinin 2025 itibarıyla yüzde 100 oranında devlet tarafından karşılanacağını ve sistemin kesintisiz olarak aksamadan devam edeceğini söyledi.

Hayata geçirilecek her desteğin kadın işgücünün korunmasına yönelik önemli bir adım olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, toplantıda özellikle sigorta yatırımı olmayan, sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan kadınlara yönelik projeler üretilmesine hassasiyet gösterilmesini istedi.

Eşinden ayrılan bir kadının Sosyal Hizmetler Dairesi’nden aldığı sosyal yardım ile bu ekonomik şartlar içinde yaşaması için yeterli olmadığının altını çizen Gardiyanoğlu, sosyal yardımların artması ile ilgili bir düzenleme yaptıklarını ve Meclis’e sevk ettiklerini de kaydetti.

Son dönemlerde artan boşanma oranının ve boşanan kadın sayısının, kadınların sosyal güvenlik sistemi dışında kalmasından dolayı endişe verici olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, düzenlenen çalışma toplantısının bu ülkede yaşayan kadınların geleceğinin garanti altına alınması açısından katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Toplantıda kadınların iş yaşamına katılımına dair engeller, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katılması için yaratılabilecek fırsatlar, destekler ve projeler ile kadın istihdamının artırılması için kamu ve özel sektörde oluşturulabilecek iş birliği önerileri üç oturum şeklinde ele alındı.

Toplantı sonunda hazırlanan sonuç raporu Gardiyanoğlu’na sunularak kamuoyu ile paylaşılacak. Hazırlanacak rapor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi ve kadın istihdamını arttırmaya yönelik yeni projelerin ortaya çıkarılması konusunda yol haritası çizecek.