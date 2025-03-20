Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, sağlıkla ilgili iki tasarıyı görüştü; bir tasarıyı oy birliğiyle onayladı.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Devrim Barçın ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite toplantısında, “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ile “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'yle ilgili değişiklik tasarısının ikinci okunuşu yapıldı ancak, ivediliği olmadığı için üçüncü okunuş bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Komite toplantısına, Sağlık Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS, KAMUSEN ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yetkililer katılarak yasa tasarısına ilişkin görüşlerini sundu.

Komite daha sonra “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onaylayarak Meclis Genel Kurulu'nun gündemine sevk etti.