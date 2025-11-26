25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Lefkoşa’da örgütlerin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

25 Kasım Organizasyon Komitesi tarafından organize edilen yürüyüş, Yenikent’teki Mor Çember önünde başlayarak, Cumhuriyet Meclisi önünde sona erdi.

Kadına yönelik şiddeti protesto eden dövizlerin taşındığı Yürüyüşün ardından Meclis önünde komite adına KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Genel Sekreteri Ülfet Kral tarafından basın açıklaması okundu.

Etkinlikte ayrıca son 25 yılda öldürülen kadınların isimleri okunarak, yoklama yapıldı.

- Kral

Komite adına, “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz” başlıklı ortak açıklamayı okuyan Ülfet Kral, ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların kadınlar üzerindeki etkisinin arttığına işaret ederek, dayanışma çağrısı yaptı.

Ekonomik çöküntü, yoksullaşma ve sosyal politikalardaki zafiyetlerin şiddeti derinleştirdiğini; kadınların, çocukların, emekçilerin ve LGBTİ+ bireylerin bu süreçten en fazla etkilenen kesimler arasında olduğu görüşünü ifade eden Kral, devletin sosyal destek mekanizmalarının zayıflamasının toplumun kırılgan gruplarını istismara açık hale getirdiğini iddia etti.

Kral, 2018’de kurulan Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne her yıl yaklaşık 800 başvuru yapıldığını belirterek, ekonomik veya güvenlik kaygıları nedeniyle birçok kadının şikâyette bulunamadığını söyledi. Birimin zaman içinde etkisizleştiğini savunan Kral, korunma talebiyle başvuran kadınların çoğu zaman yanıt alamadığını da ileri sürdü.

Açıklamasında, kız çocuklarını da etkilediğini iddia ettiği Disiplin Tüzüğü’nün "psikolojik ve fiziksel baskı yarattığını" belirten Kral, kadınları kamusal yaşamdan uzaklaştıran söylem ve uygulamaların şiddetin zeminini güçlendirdiğini savundu.

Kral, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yalnızca cezalandırmanın yeterli olmadığını, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin etkinleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, şiddeti önleme politikalarına yeterli bütçe ayrılmadığını, buna karşın Din İşleri ve Evkaf’a ek kaynak sağlandığını iddia etti.

Kral, kadın örgütlerinin yalnızca sorunları değil çözüm önerilerini de ortaya koyduğunu belirterek; kadın sığınma evlerinin açılması, müdahale birimlerinin güçlendirilmesi, teminat kurallarının ağırlaştırılması, Alo 183 hattının geliştirilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması, uluslararası sözleşmelerin iç hukuka dahil edilmesi, şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturulması, toplumsal cinsiyet derslerinin müfredata eklenmesi, doğurganlık haklarının güvenceye alınması, ebeveyn izni düzenlemesi, özel sektörde sendikalaşmanın güçlendirilmesi, bakım merkezlerinin artırılması ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın "tarikat yapılanmalarına" karşı denetim yapması gibi talepler sıraladı.

25 Kasım Organizasyon Komitesi şu örgütlerden oluştu:

"Alevi Kültür Merkezi, Anonim Gençlik, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Belediye Emekçileri Sendikası, CTP Kadın Örgütü, ELSEN, KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, Kadın Eğitimi Kolektifi, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği (MHD), Özgür ve Asi, TDP/TOCEK."