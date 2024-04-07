İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde İskele Belediye Tiyatrosu tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günlerinde İBT’nin sahneye koyduğu Tehlikeli Saplantı ile başlayan Tiyatro Günleri, devam ediyor. Dün akşam tiyatro günlerinin ikinci oyunuyla sahne Deliler İnteraktif Doğaçlama Oyunu ile Deliler/İstanbul ekibinin oldu. Ya dediler haklıysa diyerek interaktif doğaçlama türünde 2 perdelik oyunu sahneye taşıyan ekip, izleyenleri de oyuna dahil etti. Kahkahası bol oyun, izleyenler tarafından çok beğenildi.

İNTERAKTİF DOĞAÇLAMA TÜRÜNDEKİ OYUNA İZLEYENLER DE DAHİL OLDU

İskele Belediyesi 2. Tiyatro günleri dün (6 Nisan) akşam interaktif doğaçlama türündeki oyuna ev sahipliği yaptı. İskele AKM sahnesine taşınan ve ‘ya deliler haklıysa’ diyerek 2 perdelik oyuna imza atan Deliler/İstanbul ekibinin sahne performansını izlemeye gelenler arasında İBT Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncularının yanı sıra İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa ile Meclis Üyesi Zekiye Gece de vardı. İnteraktif olarak yapılan gösteride unutulma ve bol kahkahalı bir gece yaşayan seyirci de kendisini bir anda oyunun içinde buldu.

BİRÇOK OYUN SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK

İlki pandeminin gölgesinde olmasına rağmen büyük ilgi gören Tiyatro Günleri’nin ikincisinde Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, TiyatroSu Girne, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Tiyatro Ofisi İzmir ile Muğla’dan Karya Tiyatro Atölyesi’nin sahneye taşıyacağı oyunlar da tiyatro severlerle buluşacak. 27 Mayıs’a kadar devam edecek Tiyatro Günlerinde, tiyatro sahnesine isimlerini altın harflerle yazdıran Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’la söyleşi de yer alacak.

Buna göre 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde perde diyecek ekipler ve oyunları şöyle;

13 Nisan Cumartesi –20.00 – Tiyatro Ofisi İzmir – Kız Yemek Yapmadık Diye Dayak Yiyeceğiz /İbretlik tantana

15 Nisan Pazartesi –19.00 – Nurseli İdiz & Nergis Kumbasar/ Söyleşi

15 Nisan Pazartesi – 20.00 – Tiyatro Ofisi İzmir – İnsan ki /Komedi

25 Nisan Perşembe – 09.00/ 10.30 – Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları – Gerçekle Düş Arasında/ Çocuk Oyunu

27 Nisan Cumartesi – 20. 00 – Girne Tiyatro Su – Çökme Tehlikesi Var / Dram

4 Mayıs Cumartesi – 20.00 – Karya Tiyatro Atölyesi Muğla – Şeytan Tüyü/ Komedi

18 Mayıs Cumartesi – 20.00 – Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu – Tersine Dünya / Komedi

27 Mayıs Pazartesi – 20.00 – Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları – Shakespeare’in Hayaleti /Dram