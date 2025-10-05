Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kahramanmaraş Edeler Derneği tarafından düzenlenen “Dondurma Festivali”, Girne Boğaz Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Ahmet Koçkat ve yönetim ekibinin özenle organize ettiği etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

Festivalde ünlü halk ozanı Hilmi Şahballı başta olmak üzere, Aynur Bolat, Mirza Koşkat ve Afşinli Hakan sahne aldı. Renkli görüntülere sahne olan festival boyunca katılımcılara ücretsiz Maraş dondurması ikram edildi.

Dernek yetkilileri, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Kahramanmaraş kültürünü yaşatmak ve dondurma geleneğimizi Kıbrıs’ta da sürdürmek istiyoruz” mesajını verdi.