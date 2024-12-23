Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde buğday ekimi için sürülen tarlada bulunan fil kemikleri, müzeye teslim edildi.

Beyoğlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nihat Polat, buğday ekmek için tarlasını sürdüğü sırada traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti.

Büyük bir hayvana ait kemik parçaları olduğunu gören Polat, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince el konulan kemikler, Kahramanmaraş Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Uzmanlar, kemiklerin file ait olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Mayda, AA muhabirine, son yıllarda Gavur Gölü Bataklığı'nda fil iskeletlerine sık rastlanıldığını söyledi.

Bölgede daha önce bulunan fil iskeletlerinin yapılan çalışmalarla ayağı kaldırılarak Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi ve Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini ifade eden Mayda, "Gavur Gölü Bataklığı'ndan çıkarılan kemikler literatürde 'Suriye fili' veya 'Asur fili' olarak adlandırılan antik file ait. Mezopotamya ve Levant bölgelerinde bulunan ve milattan önce 15. yüzyıla tarihlendirilen örneklerden farklı olarak, Gavur Gölü fil kemiklerinde kasaplık izlerin bulunmaması ve arkeolojik bulguların çok az sayı ile temsil edilmesi bu popülasyonun doğal bir popülasyon olduğuna işaret etmektedir." diye konuştu.