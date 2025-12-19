Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile bir araya geldi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen güçlü iletişim vizyonu doğrultusunda düzenledikleri Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'na katılan TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında dezenformasyonla mücadelede kurumsal dayanışmanın artırılması, ortak iletişim stratejilerinin güçlendirilmesi ve Türk dünyasında medya alanında kalıcı işbirliği mekanizmalarının oluşturulması konularını ele aldık. Sayın Kocaman'a forumumuza teşriflerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."