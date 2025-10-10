Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) iş birliğinde düzenlenen “Kalkınmanın Öncüleri: Kadın Girişimciler Buluşması” Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da yapıldı.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz, Başbakanlığa bağlı Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu’nun yanı sıra, ülkedeki kadın dernekleri ve kooperatif temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, kadınlara yönelik desteklerin anlatıldığı video gösterimi sunuldu.

Kadın girişimciliğini desteklemek, ekonomide kadınların rolünü güçlendirmek ve farklı sektörlerden girişimcileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, özverili çalışmaları dolayısıyla kadın dernekleri ve kooperatif temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

- Tatar: "Kadınlarımız, KKTC’yi gururla temsil ediyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kadınların toplumun her alanında üstlendiği rollerle ülkenin ilerlemesine ve kalkınmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Kadınların kararlılığı, üretkenliği ve girişimci ruhunun geleceğe yön verdiğini söyleyen Tatar, “Kadınlarımızın başarıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gücünü ve potansiyelini yansıtıyor.” dedi.

- “Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi halkın evidir”

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 3 Mayıs’ta açıldığını anımsatan Tatar, alanın cami, milli kütüphane, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları ve sosyal etkinlik alanlarıyla halkın kullanımına açık olduğunu vurguladı.

“Bu mekân milletin evidir, halkımızın evidir.” diyen Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nın kapılarının halka her zaman açık olduğunu belirtti.

- “Kadınlarımızın başarısı geleceğe umut, ülkeye güç veriyor”

Kadınların ekonomik süreçlere eşitlik temelinde katılmasının, ülkenin gelişimini hızlandıracağını ifade eden Tatar, dijitalleşme ve teknolojinin kadınlara yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Kadınların tarım, sanayi, turizm, sanat ve hizmet sektörlerinde olduğu kadar teknoloji ve dijital üretim alanlarında da güçlü bir varlık gösterdiğini ifade eden Tatar, “Kadınlarımızın başarısı geleceğe umut, ülkeye güç veriyor.” dedi.

Kadınların yalnızca üretimde değil, toplumun kültürel dokusunda da belirleyici bir rol oynadığını vurgulayan Tatar, “Kadınlarımız çocuklarına sevgiyi, kültürü ve vatan sevgisini aşılayarak geleceği şekillendiriyor. Kadınların bu dokunuşu, ülkenin manevi temelini güçlendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Kadınların erken yaşlardan itibaren aile içinde rehberlik ederek çocukların karakterini, kültürel değerlerini ve ülke sevgisini şekillendirdiğini söyleyen Tatar, “Eğitimde, üretimde ve yaşamın her alanında kadınların katkısı, ülkemizin geleceğine yön vermektedir.” dedi.

- “Türk dünyasıyla kadın girişimcilerin buluşması yeni fırsatlar yaratıyor”

Tatar, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan kadın temsilcilerle yapılan buluşmaların, KKTC’li kadın girişimciler için yeni ufuklar açtığını belirtti.

“Aynı kültürü, aynı gönül zenginliğini paylaştığımız Türk dünyası kadınlarıyla kurulan bağlar hem ekonomik hem de kültürel anlamda büyük bir fırsattır” diyen Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde kadın girişimciler arasındaki dayanışmanın da önemine dikkat çekti.

Bu tür buluşmaların, KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü artırdığını ifade eden Tatar, “Kadınlarımız bu köprülerin en güçlü temsilcileridir” dedi.

- “Kadınlarımız uluslararası platformlarda KKTC’yi başarıyla temsil ediyor”

Kadınların sanat, akademi, hukuk, sağlık, tarım ve turizm gibi birçok alanda öncü roller üstlendiğini belirten Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki teknik komitelerde de kadın temsilcilerin aktif görev aldığını söyledi.

“Ben kadınıma ve kızıma güveniyorum. Kadınlarımız, eğitimleri, birikimleri ve duruşlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil edecek noktaya gelmiştir. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır.” diyen Tatar, kadınların ülkenin tanıtımında ve temsilinde önemli bir güç olduğunu vurguladı.

- “Türkiye’nin desteği en büyük güç kaynağımızdır”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgi, tecrübe ve maddi katkılarının ülkenin kalkınma sürecinde belirleyici rol oynadığını belirtti.

“Her şey para değildir; asıl zenginlik gönül birliğidir. Türkiye’nin desteği ve yüreği bizim en büyük gücümüzdür.” şeklinde konuşan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teşekkür etti.

-“Kıbrıs Türk halkı kadınlarıyla birlikte var olmuştur, kadınlarıyla var olmaya devam edecektir”

Konuşmasının sonunda Tatar, ambargolara ve izolasyonlara rağmen Kıbrıs Türk halkının azimle mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, “Kıbrıs Türk halkı kadınlarıyla birlikte var olmuştur, kadınlarıyla var olmaya devam edecektir. Biz bu yolda birlikte başaracağız.” dedi.

- Başçeri: “Kadının emeği değerlendirilmiyorsa kalkınmadan söz edilemez”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, kalkınmanın sürdürülebilir olmasının kadınların üretim, istihdam ve girişimcilik süreçlerine etkin katılımına bağlı olduğunu belirterek, “Kadının emeğinin, üretiminin ve girişimcilik gücünün tam anlamıyla değerlendirilmediği bir ülkede sürdürülebilir kalkınmadan söz etmek mümkün değildir” dedi.

- “Kadınların üretimdeki payı ekonomik kalkınmanın ön koşulu”

Başçeri, kadın girişimcilerin tecrübelerini paylaşmalarının yeni politikaların şekillenmesinde önemli bir rol oynayacağını da vurgu yaptı.

Kadın girişimciliğini desteklemek için uzun süredir planlanan bu toplantının, kadınların üretim süreçlerine katılımına dair deneyimlerin paylaşılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Başçeri, “Gerçek anlamda kalkınma, kadınların yalnızca nüfusun değil, ekonomik ve toplumsal hayatın da yarısını oluşturduğu bir düzende mümkündür” dedi.

Kadınların ekonomik hayata aktif katılımının bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu ifade eden Başçeri, “Kalkınma yapısal bir dönüşüm ister; bu dönüşümün merkezinde ise kadınların üretimde, yenilikte ve girişimcilikteki rolü vardır” dedi.

- Hibe desteği sağlanan 181 girişimciden 92’si kadın

KEİ Ofisi’nin, 2011 yılından bu yana Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teknik desteğiyle birçok mali destek programı yürüttüğünü hatırlatan Başçeri, bu programlar kapsamında özellikle genç ve kadın girişimcilere yönelik projelerin önceliklendirildiğini söyledi.

2016 yılından itibaren uygulanan girişimcilik programı aracılığıyla bugüne kadar 180 girişimciye hibe desteği sağlandığını, bunların 92’sinin kadın girişimci olduğunu belirten Başçeri, bu rakamların sahadaki politikaların karşılık bulduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

“Kadınların girişimcilikteki payının yüzde 51’e ulaşması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır” diyen Başçeri, bu oranı daha da yükseltmek ve kadın girişimciliğini kalıcı bir yapıya kavuşturmak için yeni politikalar geliştireceklerini ifade etti.

- “150 milyon TL’lik yeni destek programı açıklanacak”

Başçeri, önümüzdeki dönemde tarım, sanayi, turizm ve girişimcilik alanlarını kapsayacak 150 milyon TL tutarında yeni bir destek programını da açıklayacaklarını duyurdu.

“Bu programlar yalnızca ekonomik katma değeri artırmakla kalmayacak; kadınların üretim zincirine aktif katılımını sağlayacak, yerli üretimi teşvik edecek ve sanayinin rekabet gücünü artıracak” diyen Başçeri, kadın girişimcilerin bu sürecin öncüleri olmaya devam edeceğini söyledi.

Kadınlardan anketler aracılığıyla toplanacak görüşlerin, yeni politikaların şekillenmesine yön vereceğini de belirten Başçeri, “Türkiye olarak, elinde yenilikçi bir fikri, katma değer yaratacak bir projesi olan her girişimciye kapılarımız sonuna kadar açıktır” dedi.

- “Perihan Abla’yı saygıyla anıyorum”

Konuşmasında hayatını kaybeden gazeteci ve girişimci Perihan Aziz’i de anan Başçeri, “Perihan Abla, Kıbrıs Türk kadınının gücünü zarafetle temsil eden bir semboldü. Hem girişimcilik alanında hem de insani yönüyle bizlere örnek oldu. Onu çevresine umut veren pozitif enerjisiyle hatırlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Kadınların liderliğinde daha güçlü ve üretken bir geleceğin mümkün olduğuna yürekten inandığını belirten Başçeri, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Katılımınız, emeğiniz ve azminizle bizlere ışık tutuyorsunuz. Kadınların güçlenmesi, toplumun güçlenmesidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak sizlerin her zaman yanındayız.”

- Sertoğlu: “Kadınlarımızın azmi, cesareti ve vizyonu bu toprakların kalkınma gücüdür”

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu da, Kıbrıs Türk kadınlarının üretim gücü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı desteklerle önemli başarılara imza attığını belirterek, “Kadınlarımızın azmi, cesareti ve vizyonu bu toprakların kalkınma gücüdür.” dedi.

Türkiye’nin desteğiyle yürütülen hibe ve kredi programlarının birçok başarı hikâyesine sahne olduğunu söyleyen Sertoğlu, “Tek evladımı gurbete yollayacağıma burada işini kurdu, sayenizde' diyen annelerden, 'Artık kendi işimin patronuyum' diyen girişimcilere kadar pek çok kadının başarısı ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yaklaşık 700 projeye hayat verdiklerini belirten ve girişimcilik programlarında kadın katılım oranının dünya ortalamasının üç katına ulaştığını vurgulayan Sertoğlu, “Bu, Kıbrıs Türk kadınının azmini ve kararlılığını en somut biçimde gösteriyor.” dedi.

Kadınlara yönelik eğitim, markalaşma, dijitalleşme ve danışmanlık programlarının, girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü adımlar atmasını sağladığını ifade eden Sertoğlu, Türkiye’nin yalnızca finansal değil, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla da kadın girişimciliğini desteklediğini belirtti.

Sertoğlu, Kadın kooperatiflerinin artık ürünlerini uluslararası pazarlara ihraç etmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir” sözünü hatırlatan Sertoğlu, “Birlik olursak başaracağız, sevgiyle üretirsek kalkınacağız. Kadınlarımızın yanında olmaya ve hayallerine destek vermeye devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını tamamladı.