KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesinin Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde, bu yıl ilk kez düzenlediği “Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışma”nın ödül töreni 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde yapılıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak.

Seçici Kurul üyeliklerini Kültür Dairesi Müdürü ve Şair Şirin Zaimağaoğlu, Şair Mehmet Kansu, Yakın Doğu Öğretim Üyesi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Yakın Doğu Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Doç. Dr. Turgay Akalın’ın yaptığı yarışmada Zeray Uzunoğlu, Seval Unan ve Burak Erkut’un çalışmaları mansiyonla ödüllendirilecek.



Açıklamada, Kültür Dairesi’nin beş yıllık proje kapsamında düzenlediği yarışmanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40. yılına ithafen 2023 yılında ilk kez, Şair Yazar Kamil Özay adıyla ve şiir alanında yapıldığı kaydedildi.

Kültür Dairesi’nin yeni yazarları özendirmek, teşvik etmek ve keşfetmek amacıyla düzenlediği yarışma, 2024 yılında Mustafa Gökçeoğlu adına araştırma dalında, 2025 yılında Hikmet Afif Mapolar adına roman dalında, 2026 yılında Fikret Demirağ adına şiir dalında ve 2027 yılında da Semih Sait Umar adına öykü dalında gerçekleştirilecek.