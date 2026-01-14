Kamuda yetkili beş sendika, vergi matrah dilimleri ile kişisel muafiyetlerin güncellenmemesini, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılmamasını ve hükümetin icraatlarına ilişkin bugün düzenleyeceği basın toplantısını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştiriyor
Metehan Çemberinde toplanan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, buradan Başbakanlık ışıklarına doğru yürüyüş başlattı.
Yürüyüşe Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) de destek veriyor.