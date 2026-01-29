Kamuda yetkili beş sendika Meclis önünde eylem yaparak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i protesto etti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkililerinin katıldığı eyleme, Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) da destek verdi.

Eylemde, Meclis Başkanı için hazırlanan mesaj içerikli sembolik “diploma”, Öztürkler’e iletilmek üzere görevli polise verildi.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan eylemde yaptığı konuşmada, Meclis Başkanı ile ilgili iddialara dikkat çekerek, bu iddiaların odağındaki üniversitede sahte diplomalarla mezun olan kişiler olduğunu belirtti.

Hükümetteki UBP, DP ve YDP’yi “saadet zinciri partileri” olarak niteleyen Bengihan, “Meclis Başkanının yurttaşlık verdiği rektör yardımcıları, birçok insanı bir günde mezun ettiler. Hatta kimisi doktoralı, masterlı lisans mezunu oldu” iddiasında bulundu.

“Ağlanacak halimizle dalga geçiyoruz” diyen Bengihan, Meclis Başkanı'nın hem ilgili rektör yardımcısını hem de ailesini yurttaş yaptığını ileri sürdü.

Öztürkler’e “diploma” takdim etmek için geldiklerini belirten Bengihan, “Anlayan anlar, mesajı yerinde vermeye geldik” dedi.

“Bu iddialar normal bir vatandaş hakkında olsaydı, soruşturma açılırdı ve dava görüşülmeye başlanırdı” diyen Bengihan, bu düzenden rahatsız olduklarını kaydetti.

Bengihan, “Ne bu toplum, ne bu ülke, ne de çocuklarımız bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor ve hak etmediğimiz bu düzene karşı mücadele veriyoruz. Bu düzen değişene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, “saadet zincirinin” önemli bir ayrıntı ve mesaj olduğunu ifade ederek, “Burada kurulan üniversitelerin uzantılarının nerede olduğu bellidir” dedi.

Eylem, üniversitelere, kurs yerlerine izin verilmesinden direkt olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olduğuna dikkat çekti.

Meclis’e girip, diplomayı Meclis Başkanına takdim etmek isteyen sendika başkanları, bir süre bekledikten sonra “diplomayı” kendisine iletilmek üzere görevli polise verdi.