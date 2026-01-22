Kamuda yetkili sendikalar Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı, hükümeti istifaya çağırdı.

Kamuda yetkili 5 sendika, vergi matrahlarına ilişkin son gelişmelerin aktarılması ve talepleriyle ilgili çalışmaları öğrenmek amacıyla Maliye Bakanlığı’na giderek, Bakanla görüştü.

Sendikalar, basına kapalı yapılan görüşme sonrası açıklama yaptı ve hükümetin, çalışanlar ile halka hizmet etmediği gerekçesiyle istifaya çağırdı, hükümet gidene kadar da mücadele edeceklerini kaydettiler.

Maliye Bakanlığındaki görüşmeye, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) katıldı.





-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile yaptıkları görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, kasım ayında verdikleri talep ve görüşlerin neredeyse tümüne olumsuz cevaplar verildiğini söyledi.

Vergi matrahlarının, vergi düzenlemelerinin, tüm toplumu ilgilendiren konular olduğunu, ancak bunlarda iyileştirme taleplerine olumsuz yaklaşıldığını ifade eden Maviş, Maliye Bakanının tek beklentisinin, kamuda ve özelde çalışan herkesin devlete, alamadığı hizmetin vergisini ödemesi olduğunu savundu.

Ülkede; eğitim, sağlık, altyapıda hizmet alınamayacak duruma getirildiğini ancak Maliye Bakanlığına vergilerin ödeneceğini belirten Maviş, eleştirilerde bulundu, “Biz sendikalar olarak zaten yola çıkmıştık, hükümet düşene kadar da elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

-Benhgihan



KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Maliye Bakanlığını, vergilerle ilgili iyileştirme ve vergi dilimlerinde düzenleme yapmadığı için eleştirdi.

Maliye Bakanını da eleştiren Bengihan, bugün taleplerine cevap almak için randevusuz ve emrivaki geldiklerini ifade ederek, bu düzenlemelerin yapılmaması halinde hazirandan sonra herkesin yüzde 37 vergi ödemek zorunda kalacağını söyledi.

“Hükümet istifa edene kadar, gidene kadar zorlayarak ve mücadeleye devam edeceğiz” diyen Bengihan, “sözün bittiği yerdeyiz ama yılmadık, hep birlikte bunları göndereceğiz” şeklinde konuştu.

-Serdaroğlu



Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Maliye Bakanına yönelik eleştirilerde bulundu, ülke için, vatandaşlar için böyle bir yönetimden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Servet vergisinin artık şart olduğunu belirten Serdaroğlu, "temmuzdan itibaren kamu çalışanları vergi rekortmeni olacak" diyerek, sendikalara ses ile destek vermeye çağırdı.

-Atan



KAMUSEN Başkanı Metin Atan da, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu, filmin sonuna geldiklerini ifade ederek, ülkeyi yönetenleri halkını, çalışanları düşünmemekle suçladı.

Gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda kamu çalışanlarının iş insanlarından fazla vergi vereceğini öne süren Atan, uyarılarda bulundu.

- Karaoğluları



KTOEÖS adına konuşan Ahmet Karaoğluları da, devlet ciddiyetinden uzak bir anlayışla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.