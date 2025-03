Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çekti ve birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan ve sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için kritik bir görev üstlendiklerini dile getiren Atan, “Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarımız için önemli bir gündür. Bu özel vesileyle, üyemiz olsun ya da olmasın, tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri fedakârlık ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Sağlık sektöründe çalışan doktorlar, hemşireler, sağlık teknisyenleri ve destek personelinin, tüm zorluklara rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini belirten ve emeklerinin toplum için vazgeçilmez bir değer taşıdığına dikkat çeken Atan, “Sizler, her türlü olumsuzluğa rağmen her gün, her saat, sağlık hizmetlerini en üst düzeyde sunmak için gayret gösteren kahramanlarımızsınız.” dedi.

Atan, geçmişte olduğu gibi bugün de sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, “Hep birlikte, daha sağlıklı bir toplum için el ele verip çalışacağımıza olan inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.