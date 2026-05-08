Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Anneler Günü'nü kutladı.

Atan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “En kıymetli varlıklarımız; sevginin, merhametin, fedakârlığın, mücadelenin ve emeğin en güçlü temsilcisi annelerin hakkının ödenemeyeceğini" vurguladı.

Atan, emek mücadelesinin her aşamasında yer alan tüm emekçi anneleri de selamladığı mesajında; "Bugün yürüttüğümüz mücadele güçlü ise, bunda annelerimizin gösterdiği azim, kararlılık ve direncin büyük payı vardır. Şefkat ve sevgiyle dünyanın en yüce görevlerinden birini üstlenen tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, Anneler Günü’nü saygı, sevgi ve minnet duygularıyla kutluyoruz.” ifadelerine yer verdi.